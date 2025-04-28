28.04.2025 (15:15)

В ЦДРА с концертом в честь 80-летия Великой Победы выступил коллектив ДМШ имени Алексеева и актеры театра и кино

В Центральном Доме Российской Армии в рамках музыкально-патриотической акции «От сердца к сердцу» коллектив Детской музыкальной школы имени Н.А. Алексеева представил концерт, посвященный 80-летию Великой Победы.

На памятное мероприятие были приглашены участники специальной военной операции и члены их семей, курсанты военных вузов, ветераны военной службы.

Для них коллектив старейшего образовательного учреждения культуры Москвы подготовил концертную литературно-музыкальную программу, в которой приняли участие симфонический и народный оркестры, сводный хор младших и старших классов, преподаватели и концертмейстеры ДШМ имени Н.А. Алексеева. На сцене Краснознаменного зала их творческими партнерами стали любимые актеры театра и кино Татьяна Абрамова, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева и заслуженный артист РФ Юрий Беляев.

Программу открыла патриотическая песня на музыку композитора Михаила Глинки «Славься» в исполнении хора. Данью памяти были проникнуты и другие концертные номера, которые, по сути, воспроизвели историю Великой Отечественной войны. С хроникой событий знакомил дикторский текст, а затем звучали прозаические произведения, стихи и песни о тяжелейших испытаниях нашего народа в годы Великой Отечественной войны. О героизме и мужестве советских людей на фронте и в тылу, их сокровенных чувствах и мыслях, радостях и печалях, об обороне Москвы, о блокадном Ленинграде, Сталинградской битве, о дороге на Берлин и параде Победы на Красной площади.

В заключение знаменитую песню «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова вместе с солистами хора стоя пел весь зрительный зал.

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