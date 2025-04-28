28.04.2025 (22:00)

В вертолетном полку особого назначения проведена техническая конференция с владельцами личного автотранспорта

В Вооруженных Силах Российской Федерации проводится профилактическая акция «За безопасность дорожного движения» целью которой является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств и личного автомобильного транспорта личного состава Вооруженных Сил.

Финальными мероприятиями акции определены техническая конференция с владельцами личного автомобильного транспорта и смотр готовности машин к весенне-летнему периоду эксплуатации.

28 апреля 2025 г. в вертолетном полку особого назначения для проведения конференции и смотра личного автомобильного транспорта были приглашены заместитель начальника 101-й военной автоинспекции майор Василий Маслей и заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД «Ногинск» майор полиции Вадим Никитин.

Сотрудник ОГИБДД довел до владельцев личного автотранспарта изменения законодательства в области дорожного движения и статистику дорожно-транспортных происшествий в Московской области за 1 квартал 2025 г.

Представитель военной автоинспекции выступил перед личным составом с обзором дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих, а также наглядно показал их последствия.

В свою очередь заместитель командира вертолетного полка по военно-политической работе подполковник Трофимец Д.А. довел до военнослужащих ответственность за нарушения правил дорожного движения. В завершении занятия военнослужащим был продемонстрирован профилактический видеосюжет о дорожно-транспортных происшествиях.

По завершению технической конференции был проведен смотр готовности личного автомобильного транспорта к весенне-летнему периоду эксплуатации, в котором приняло участие более 60 военнослужащих. В ходе смотра представителем военной автоинспекции, полиции ОГИБДД МУ МВД «Ногинск» совместно с заместителем командира вертолетного полка подполковником Сперанским Н.А. проверили техническое состояние и оснащение личных автомобилей участников конференции, а также наличие административных правонарушений за нарушения правил дорожного движения.

Благодаря совместной работе командования полка и органов военной автоинспекции в полку выстроена эффективная работа с военнослужащими владельцами личного автомобильного транспорта и не допущению ими нарушений правил дорожного движения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице