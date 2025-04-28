28.04.2025 (21:30)

В Калининградской области продолжается акция «Эшелон Победы»

В Калининградской области продолжается агитационно-пропагандистская акция «Эшелон Победы», посвящённая 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Акция организована по решению командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина во взаимодействии с Калининградской железной дорогой.

Поезд уже побывал на станциях Балтийска и Багратионовска, где его встречали тысячи горожан и гостей Калининградской области. В настоящее время эшелон стоит на Южном вокзале г. Калининграда и открыт для посещения.

2 мая «Эшелон Победы» приедет в Нестеров, Гусев и Черняховск. 3 мая праздничный состав будут встречать в Советске и Полесске.

Завершится проект 4 мая прибытием поезда на верхнюю платформу Северного вокзала Калининграда и концертной программой, которая начнётся с «Вальса Победы».

В состав эшелона вошли паровоз серии «Л», известный под символичным названием «Победа», платформы с образцами военной техники, два вагона-музея с передвижной экспозицией, посвященной военной истории России. В частности, в составе железнодорожного эшелона вагоны с тематическими выставками о Великой Отечественной войне, с интерактивными площадками «Оружие Победы», «Имущество красноармейца», «Узел связи», «Особый отдел», «Трофейное имущество».

Отдельный вагон представляет экспозиции о связи поколений в борьбе с неонацизмом.

В составе поезда также демонстрируется танк Т-72, реактивная система залпового огня «Град», крупнокалиберная пушка «Гиацинт», размещенные на специальных платформах железнодорожного состава.

На каждой станции проходят праздничные концерты творческих коллективов. Прибытие поезда на каждую станцию сопровождается фонограммой с голосом легендарного диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией.

За время проведения акции «Эшелон Победы» её участниками стали около 8 тысяч человек.

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