28.04.2025 (21:00)

Корабль Балтийского флота выполнил торпедную стрельбу в Балтийском море

В соответсвиии с планом боевой подготовки экипаж малого противолодочного корабля Балтийского флота «Уренгой» отработал атаку подводной лодки условного противника с выполнением торпедной стрельбы. Учение прошло в морских полигонах Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.

Стрельба по подводной цели выполнялась практическим боезапасом – обычной торпедой без боевой части, которая после выполнения боевого упражнения была обнаружена и поднята из воды экипажем катера-торпедолова.

В процессе противолодочного учения до проведения торпедной атаки моряки отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой.

Противодействие кораблю в учебных целях оказывала подводная лодка типа «Варшавянка»

Во время нахождения в море экипажем также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, управлению кораблем, условно поврежденным при ведении боевых действий, противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания.

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