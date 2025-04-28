28.04.2025 (20:30)

С Балтийского флота убыли в запас первые группы военнослужащих по призыву, отслуживших установленный срок

Первые группы военнослужащих по призыву, отслуживших установленный срок службы в соединениях и воинских частях Балтийского флота, убыли в места постоянного места жительства.

Отличившимся за время службы военнослужащим, за высокие результаты в боевой подготовке, вручаются рекомендательные письма для поступления в ВУЗы, а также памятные подарки с символикой частей и почетные грамоты. Родителям и учителям отправляют благодарственные письма от лица командования соединений и воинских частей.

За время военной службы в соединениях и воинских частях Балтийского флота, военнослужащие освоили навыки работы на современных образцах военной техники, кораблях различных классов, современных системах ПВО, связи и автоматизации, авиационной и другой технике.

Кроме того, за год военнослужащие приняли участие в различных тактических учениях, полевых выходах и тактико-специальных занятиях.

Всего из рядов флота планируется уволить в запас свыше 2 тысяч военнослужащих по призыву.

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