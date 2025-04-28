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28.04.2025 (20:00)

Патриотический конкурс «Смотр строя и песни» прошёл на российской объединённой военной базе в Киргизии

Патриотический конкурс «Смотр стоя и песни» прошёл на российской объединённой военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участниками стали дети российских военнослужащих и учащиеся киргизских школ. В ходе мероприятия ребята продемонстрировали свои навыки по строевой, физической, огневой и медицинской подготовкам, а также знание и исполнение строевых песен. Оценивались школьники в общекомандном и личном зачётах.

По результатам состязания победители и призёры были награждены грамотами и памятными подарками. Команда российских школьников заняла третье место по итогам патриотического конкурса, немного уступив товарищам из центрально-азиатской республики. В завершении мероприятия для детей был организован обед, подготовленный силами армейских поваров.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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