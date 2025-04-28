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28.04.2025 (19:30)

Военный оркестр ЦВО провёл концерт в екатеринбургской библиотеке накануне Дня Победы

Военный оркестр штаба Центрального военного округа провёл концерт в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Виссариона Григорьевича Белинского. Мероприятие прошло в преддверии Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войны.

В ходе своего выступления военные музыканты, под руководством военного дирижёра капитана Алексея Божедомова, исполнили песни, вальсы и торжественные марши, посвящённые Великой Победе.  Всего в общей сложности было исполнено свыше 10 музыкальных композиций.

Зрителями стали жители и гости уральской столицы, сотрудники библиотеки, а также школьники и студенты. Для большинства из них мелодии были знакомы с детства, что вызвало особый отклик и трепет в их сердцах в преддверии праздника.

По окончании мероприятия участники написали письма военнослужащим – участникам специальной военной операции со словами поддержки и благодарности. «Фронтовые треугольники» передадут военнослужащим группировки войск «Центр» накануне Дня Победы.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Концерты
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