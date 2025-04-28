28.04.2025 (19:00)

Военнослужащие ЦВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы

Военнослужащие военной комендатуры посёлка городского типа Рощинский Самарской области совместно с военным оркестром гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны пограничника Юрия Дмитриевича Железнова с наступающим Днём Победы. Мини-концерт был организован во дворе дома, где проживает фронтовик.

В ходе мероприятия военный оркестр исполнили песни военных и послевоенных лет. Особый отклик в сердце Юрия Дмитриевича вызвала песня «День Победы», её ветеран исполнил совместно с военнослужащими. Затем военные полицейские вручили фронтовику поздравительный адрес и памятный подарок, а также поблагодарили его за мужество, героизм и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на солидный возраст Юрий Дмитриевич обладает твёрдой и ясной памятью, отчётливо помнит своих товарищей, он с улыбкой вспоминает победный май 1945-го года. Он не только рассказал о своём жизненном пути, но и поздравил военнослужащих с наступающим праздником, дал напутствие с честью и достоинством выполнять свой воинской долг перед Родиной.

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