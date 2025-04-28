28.04.2025 (18:30)

В преддверии Дня Победы военнослужащие военной полиции ЦВО провели урок мужества для школьников Новосибирска

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии Дня Победы провели урок мужества для учащихся средних классов школы № 155 города Новосибирска.

В ходе мероприятия военнослужащие рассказали детям о своей деятельности, показали различные специальные средства, которые применяют в работе. Также дети ознакомились со штатным вооружением военнослужащих и специальными средствами защиты. Особый интерес у ребят вызвали предметы экипировки и служебный автомобиль, за рулём которого они смогли посидеть. Также для ребят была проведена беседа на тему патриотизма, мужества и долга перед Отечеством.

Учителя образовательного учреждения поблагодарили военнослужащих ЦВО и отметили важность таких мероприятий в вопросах военно-патриотического воспитания подрастающего поколения

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