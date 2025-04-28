28.04.2025 (18:00)

В подмосковном Алабино прошел «День инноваций ВДВ»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В подмосковном Алабино прошел «День инноваций ВДВ»

Более 400 образцов современных и перспективных разработок в области вооружения, военной и специальной техники, предназначенной для выполнения различных боевых и повседневных задач «крылатой пехотой», было представлено на тематической выставке технологий и разработок «День инноваций ВДВ» в подмосковном Алабино.

Участников и гостей мероприятия приветствовал временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин. Открыл «День инноваций ВДВ» председатель военно-научного комитета ВДВ полковник Андрей Прохоров.

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах Воздушно-десантных войск приняли участие более 80 предприятий оборонно-промышленного комплекса, предприятий промышленности, конструкторских бюро и внебюджетных организаций, работающих в части создания и развития вооружения и боеприпасов, средств связи и РЭБ, перспективных образцов БпЛА и РЛС, военной автомобильной техники, средств десантирования, индивидуальной бронезащиты, индивидуальных медицинских средств и других.

Всего на мероприятии было представлено свыше 400 образцов вооружения, военной и специальной техники, технологий, инновационных решений и экспонатов. Порядка 15 организаций продемонстрировали свою продукцию на «Дне инноваций ВДВ» впервые.

«Мы приветствуем новые блистательные идеи, которые позволят нам совершить невообразимое, – прокомментировал председатель военно-научного комитета ВДВ представленные на выставке новации в интересах войск. – Мы приветствуем молодых талантливых людей, которые могут своей эрудированностью, зажигательностью предложить простые вещи, которые мы можем воплотить в жизнь».

Важнейшей целью мероприятия стал поиск перспективных образцов, разрабатываемых различными предприятиями в интересах войск, и обмен опытом по применению наиболее востребованных из них в различных боевых условиях с учетом опыта СВО.

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