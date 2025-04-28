28.04.2025 (14:50)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением н.п. Каменка в Харьковской области

«В ходе специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на Купянском направлении, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность в тяжелых боях», – сказано в телеграмме.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что 344-й мотострелковый полк уверенно идёт вперед, стойко и мужественно решает боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад».

«За героизм и отвагу более 3 700 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия», – отметил Министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить Родине и надежно обеспечивать ее безопасность.

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