28.04.2025 (14:15)

Подразделения группировки войск «Запад» освободили в Харьковской области населенный пункт Каменка



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения группировки войск «Запад» освободили в Харьковской области населенный пункт Каменка

В результате активных боевых действий военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага. Наши бойцы захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице