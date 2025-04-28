28.04.2025 (14:15)
Подразделения группировки войск «Запад» освободили в Харьковской области населенный пункт Каменка
В результате активных боевых действий военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области.
Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага. Наши бойцы захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
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