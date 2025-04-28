28.04.2025 (17:30)
Тактико-специальные занятия состоялись с военнослужащими соединения РХБ защиты ВВО в Республике Бурятия
С военнослужащими соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, проведены занятия по технической, специальной и тактической подготовке.
В ходе тренировки военнослужащие провели оценку обстановки на условно зараженных участках местности, выполнили отбор проб грунта, а также произвели поиск радиоактивных и химических веществ на местности и технике.
Кроме того, в рамках проведения занятия, военнослужащие выполнили нормативы по использованию средств индивидуальной защиты и преодолению условно зараженных участков местности. Помимо этого, со специалистами РХБ защиты прошли занятия по эффективному применению приборов и машин химической разведки.