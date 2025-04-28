28.04.2025 (17:00)
В преддверии Дня Победы военнослужащие ЛенВО благоустроили десятки воинских мемориалов
В преддверии Дня Победы военнослужащие Ленинградского военного округа провели мероприятия по благоустройству памятников и воинских мемориалов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В ходе проведенных работ личный состав подразделений округа убрал мусор на прилегающей территории, скосил траву и срезал отросшие кустарники. Так же были помыты памятные таблички, покрашены ограждения и элементы сооружений.
Всего было благоустроено более 3 тысячи квадратных метров территорий воинских мемориалов и памятников.
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