28.04.2025 (16:30)

Сборная команда ЛенВО по парашютному спорту приступила к подготовке в рамках спортивных сборов

Сборная команда Ленинградского военного округа по парашютному спорту приступила к подготовке в рамках спортивных сборов в преддверии Кубка Вооруженных сил Российской Федерации.

Погода благоприятствует тренировкам. Спортсмены выполняют прыжки с самолета Ан-2 с высоты 1000-1200 метров. Подготовка идет в усиленном режиме по той причине, что в команде большое количество молодых спортсменов.

В своих тренировках сборная Ленинградского военного округа по парашютному спорту применяет современные, не имеющие аналогов в мире отечественные парашютные системы типа «Мальва-2» и «Мальва Аксиома».

Команды сформированы из военнослужащих по контракту, прошедших усиленную подготовку и имеющие богатый опыт в парашютном виде спорта.

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