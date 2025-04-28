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28.04.2025 (16:00)

Военнослужащие по призыву убывают в места прохождения службы из военного комиссариата Ленинградской области

В военном комиссариате Ленинградской области в Санкт-Петербурге продолжается отправка призывников для прохождения военной службы.

В отправке приняли участие действующие офицеры, родители и ветераны боевых действий.

Большинство призывников будут служить на территории Ленинградского военного округа, остальные будут проходить службу в частях других округов. Всего из Ленинградской области будут призваны порядка 1500 человек.

Силами комиссариата, для отправки военнослужащих по призыву в места прохождения службы, организуются автомобильные и железнодорожные авиаперевозки. Военнослужащие военной полиции обеспечивают безопасность и предотвращают правонарушения при каждой отправке призывников.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Военная служба по призыву
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