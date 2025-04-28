28.04.2025 (15:30)
Военная академия ВКО открыла двери для будущих абитуриентов
В Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова состоялся день открытых дверей
Гости получили подробную информацию об особенностях приема в академию в 2025 году, включая порядок прохождения медицинского освидетельствования, определения профессиональной пригодности и оценки физической подготовки. Начальники факультетов рассказали о социально-бытовых условиях и проживании курсантов.
В клубе академии была организована выставка научных достижений курсантов. Гостям была представлена учебно-материальная база академии, проведены экскурсии по учебным командным пунктам, классам и аудиториям. Также участники мероприятия посетили столовую с системой «шведский стол» и современный спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом.
Под руководством преподавателей гости приняли участие в занятиях на современных учебно-тренажерных комплексах, ознакомились с образцами стрелкового оружия и опробовали свои силы на тренажере операторов БПЛА. День открытых дверей позволил будущим абитуриентам получить полное представление об обучении и жизни в академии ВКО.