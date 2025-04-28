28.04.2025 (15:00)

В Саратове военнослужащие соединения дальней авиации приняли участие во Всероссийской акции «Пламя Героев»

В Парке Победы в Саратове военнослужащие соединения дальней авиации приняли участие во Всероссийской акции «Пламя Победы», в рамках которой проходит торжественная передача частицы вечного огня субъектам Российской Федерации.

Частица вечного огня была взята в зале воинской славы на Мамаевом Кургане.

В акции приняли участие командный и личный состав соединения, члены Правительства области, представители министерств и ведомств, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также ветераны.

Мероприятие проходило в рамках празднования 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В завершении командование соединения привезло частицу вечного огня в храм во имя пророка Божия Илии.

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