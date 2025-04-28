28.04.2025 (14:30)

Курсанты Краснодарского высшего военного училища летчиков прибыли в авиационные полки для провождения практики

Курсанты Краснодарского высшего военного училища летчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Серова прибыли в авиационные полки для прохождения практики.

Основной целью данных мероприятий является совершенствование командных и методических навыков при выполнении обязанностей по должностному предназначению и первичных должностях офицеров.

При подготовке к войсковой стажировке, командованием проведены все виды инструктажей, организованы изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также сдача зачетов на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.

Для прибывших курсантов были сформированы учебные группы согласно их профильной специальности, за каждой из которых были закреплены опытные наставники-инструкторы.

В течение месяца с будущими офицерами будут проведены практические занятия, согласно утвержденному плану, по результатам которых они сдадут зачеты.

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