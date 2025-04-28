28.04.2025 (14:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне ЮВО в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа в Ростовской области.

Подготовка штурмовиков проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Опытные военнослужащие совместно с инструкторами обучают личный состав осуществлять штурмовые действия в городской застройке, производить штурм укрепленного участка или опорного пункта противника, а также производить контролируемый отход.

Основной упор на занятиях делается на налаживании взаимодействия в составе боевых тактических группах, в ходе выполнения поставленной задачи и доведения действий личного состава до автоматизма. Военнослужащие закрепляют навык таких элементов боя, как тактическое перемещение на поле боя, уничтожение огневых точек, штурм позиций и укреплений противника.

Занятия на полигоне проходят в обстановке, приближенной к боевой. В ходе подготовки активно применяются средства имитации, взрывпакеты, свето-шумовые гранаты.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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