28.04.2025 (13:00)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении приняли участие в акции «Диктант Победы»

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы».

Проведение международного исторического диктанта приурочено к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и прошло в культурно-досуговом центре соединения.

Целью мероприятия является повышение уровня исторической грамотности, привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Участники диктанта выполнили 25 заданий, которые составили эксперты Российского исторического и военно-исторического обществ, а также сотрудники Российского государственного гуманитарного университета.

Справочно: Диктант Победы – Всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые Диктант Победы провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Диктант прошел в 24 государствах, включая Россию. В нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. После этого было принято решение о ежегодном проведении Диктанта Победы.

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