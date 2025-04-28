28.04.2025 (12:00)

Специалисты РЭБ армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили беспилотники условного противника

С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, в рамках итоговой проверки за зимний период обучения были проведены контрольные занятия по управлению силами и средствами систем радиопомех.

В ходе контрольных занятий военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, провели мониторинг воздушной обстановки, а также отработали подавление средств сотовой связи.

Кроме того, специалисты радиоэлектронной борьбы организовали прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами и авиации условного противника, а также выполнили специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации.

Основной упор при проведении контрольных занятий с личным составом подразделений РЭБ армейского корпуса ВВО был сделан на проведение мероприятий по обнаружению, сопровождению и блокированию радиоканалов управления разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

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