28.04.2025 (11:00)

С военнослужащими общевойскового объединения ВВО в Забайкалье прошли занятия по инженерной подготовке

С военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, прошли занятия по тактико-специальной подготовки.

Военнослужащие изучили различные типы минно-взрывных устройств, в том числе те, которые могут быть замаскированы под предметы быта и стрелкового оружия, магазины с боеприпасами. Также саперам рассказали про различные виды самодельных взрывных устройств и средств взрывания, применяемые противником в ходе специальной военной операции.

Под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, личный состав выполнил нормативы по установке учебного минного поля и проделыванию проходов в минных полях условного противника.

Также при проведении тренировок было обращено внимание на изготовление зажигательных трубок, при этом были продемонстрированы несколько способов закладки тротиловых зарядов в грунт, в зависимости от рельефа местности и силы ветра.

Кроме того, инженеры учились устанавливать и преодолевать инженерные заграждения, маскировать их с помощью специальных средств создавать имитации боевой техники, вести точные расчеты и подрывать деревянные, бетонные и железобетонные конструкции.

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