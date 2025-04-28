28.04.2025 (10:00)

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа проведен «Единый день водителя»

«Единый день водителя» проведен в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа.

В рамках мероприятия с водителями и механиками-водителями организованы занятия по технической подготовке, показные занятия по эксплуатации и ремонту военной автомобильной техники. Для этого были оборудованы учебные места в парке стоянки и хранения боевых машин.

Военные водители изучили: порядок подготовки техники к выходу в рейс, оформление путевой документации, организацию и проведение ежедневного технического обслуживания, методику оказания первой медицинской помощи. Военнослужащие изучили способы эвакуации и буксировки неисправной автомобильной техники.

В занятиях приняли участие военнослужащие, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.

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