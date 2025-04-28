28.04.2025 (09:30)
Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении
В ходе проведения аэроразведки операторами БпЛА был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ, замаскированный в лесополосе. Получив координаты цели, расчет РСЗО выдвинулся в район боевого применения. Заняв огневые позиции военнослужащие оперативно произвели развёртывание боевой машины и наведение установки на объект противника, после чего выполнили залп 220-мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров.
Корректировка огня и контроль уничтожения цели выполнялся с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
«Ураган» активно применяется для разрушения складов боеприпасов и провизии, а также уничтожения колонн снабжения, срывая координацию и скопления сил противника, тем самым отодвигая силы ВСУ из Донецкой области. Крайний раз работали по н.п. «Комар», цель была заранее известна приехали и отработали» - отметил командир РСЗО с позывным «Волна».