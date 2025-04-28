28.04.2025 (09:30)

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе проведения аэроразведки операторами БпЛА был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ, замаскированный в лесополосе. Получив координаты цели, расчет РСЗО выдвинулся в район боевого применения. Заняв огневые позиции военнослужащие оперативно произвели развёртывание боевой машины и наведение установки на объект противника, после чего выполнили залп 220-мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров.

Корректировка огня и контроль уничтожения цели выполнялся с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

«Ураган» активно применяется для разрушения складов боеприпасов и провизии, а также уничтожения колонн снабжения, срывая координацию и скопления сил противника, тем самым отодвигая силы ВСУ из Донецкой области. Крайний раз работали по н.п. «Комар», цель была заранее известна приехали и отработали» - отметил командир РСЗО с позывным «Волна».

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