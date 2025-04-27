27.04.2025 (23:00)

В главной базе Северного флота состоялся детский турнир по бильярду «Бильярдный Североморск»

В главной базе Северного флота - городе Североморске состоялся детский турнир по бильярду «Бильярдный Североморск». Соревнования прошли в бильярдном клубе «Лев».

В соревновании приняли участие 13 ребят в возрасте до 16 лет: дети военнослужащих Северного флота, ученики Североморского кадетского корпуса, а также учащиеся школ города Североморска.

Открыл турнир помощник командующего Северным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарёв и ветеран бильярдного спорта, капитан 1 ранга в отставке Виктор Герасименко, который посвятил почти 65 лет игре на бильярде.

От имени командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, полковник Павел Кошкарёв поздравил участников турнира с его открытием, пожелал всего самого хорошего, красивых партий и шара с кия.

Ребятам рассказали об истории возникновения игры на бильярде, а также о том, что это вид спорта позволяет одновременно развивать интеллектуальные, умственные и физические способности.

По результатам турнира первое место занял Дмитрий Бакушин, второе Станислав Кондратенко, а третье Жан Ильяшин.

Игры прошли в дружеской, но соревновательной обстановке, участники боролись за каждый шар.

Детский турнир по бильярду «Бильярдный Североморск» посвящён развитию бильярдного спорта в городе Морской славы.

Для юных бильярдистов было организовано чаепитие со сладостями. Победителям и призёрам вручены кубки и медали, всем участникам памятные дипломы.

Соревнования состоялись при поддержке Федерации бильярдного спорта Мурманской области, руководства бильярдного клуба «Лев», а также любителей бильярдного спорта города Североморска.

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