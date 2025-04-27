27.04.2025 (19:30)

В Воронеже акцию Минобороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетили более 24 тыс. человек

В Воронеж прибыл уникальный агитационный поезд-музей Министерства обороны Российской Федерации. Состав курсирует по российским городам в рамках патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». В этом году акция приурочена к 80-летию Великой Победы. Поезд представляет собой передвижную выставку с военными экспонатами.

Жители и гости Воронежа смогли побывать в каждом из вагонов и узнать больше о мужестве и героизме российских военных. Всего акцию посетили 24 тыс. 700 воронежцев.

Мероприятие открыли торжественным митингом. В церемонии приняли участие: заместитель Губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов, руководитель агитационного поезда генерал-майор Михаил Баитов, ветеран Великой Отечественной войны и полковник в отставке Николай Борисов, председатель регионального отдела епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами протоиерей Николай Бабич, участники СВО, курсанты военных учебных заведений, представители органов исполнительной власти, ветеранских организаций и волонтеры.

Заместитель губернатора Дмитрий Маслов поприветствовал собравшихся и отметил особую роль Воронежа в ходе Великой Отечественной войны.

«Сегодня наш город, наш непокоренный Воронеж, Город воинской славы, встречает поезд Победы. Символично, что это происходит в преддверии ее 80-летнего юбилея. В апреле 1945 года наши прадеды и деды вели жесточайшие бои и штурм на подступах к Берлину. Тогда враг еще не был окончательно повержен, но было понятно, что близится Победа. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы. Слава народу-победителю!» – сказал Дмитрий Маслов.

Вице-губернатор подчеркнул, что агитационный поезд Минобороны РФ помогает молодому поколению в формировании правильных ценностей. Особенно такие акции важны для молодых людей, которые планируют связать свою жизнь с военным делом. Дмитрий Маслов поблагодарил всех организаторов проекта и присутствующих ветеранов, в том числе ветеранов специальной военной операции.

Ветеран Великой Отечественной войны и полковник в отставке Николай Борисов отметил, что в Воронеже в настоящее время проживают 64 ветерана. Он поздравил тех, кто находится в боевом строю, и простых жителей с наступающим юбилеем Победы.

Во время митинга состоялась передача исторического Боевого знамени 7-го отдельного батальона химзащиты в Воронежский областной краеведческий музей. Батальон был сформирован в мае 1942 года в Воронежской области и выполнял боевые задачи как в регионе, так и в Ивановской области.

После приветственных слов состоялась церемония награждения государственными наградами участников СВО, а также представителей общественных и волонтерских организаций.

Высшую боевую награду – орден Мужества – вручили участнику СВО, старшему лейтенанту Бакытбеку Аблакимову. Среди награжденных – представитель волонтерской организации Алексей Царев. Ему вручили медаль «За помощь и милосердие». Вместе с другими участниками он доставляет в зону СВО гумпомощь. Алексей является многодетным отцом и пришел на мероприятие вместе со своими детьми, чтобы показать им экспозицию.

Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику генералу армии Ивану Черняховскому.

После торжественного митинга заместитель губернатора Дмитрий Маслов осмотрел выставку и поделился впечатлениями. Больше всего ему запомнился вагон, посвященный достижениям воздушно-космических подразделений, где можно с помощью симулятора полетать на вертолете. Он отметил, что игровой формат является для многих достаточно привлекательным, особенно для детей и молодежи.

В ходе работы экспозиций посетители выставки могли примерить военную экипировку, рассмотреть снаряжение и оружие, ознакомиться с интерактивными элементами, архивными документами, а также узнать об условиях поступления на военную службу по контракту и обучении в вузах Минобороны России.

Следующая остановка поезда в городе Ростов-на-Дону.

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