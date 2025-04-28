28.04.2025 (05:00)

Атомный подводный крейсер «Красноярск» ТОФ в ходе планового учения в Тихом океане нанёс удар крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Атомный подводный крейсер «Красноярск» ТОФ в ходе планового учения в Тихом океане нанёс удар крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» Тихоокеанского флота в ходе планового учения совершил скрытный переход в назначенный район Тихого океана, откуда выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по береговой цели.

Крылатая ракета успешно поразила береговую мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели превысило 1100 км.

На втором этапе учения атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» осуществил поиск субмарины условного противника и атаковал её ракетой-торпедой противолодочного комплекса. По данным объективного контроля боевая часть ракето-торпеды поразила имитированную подводную цель.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение ракетной стрельбы.

Закрытие опасного для гражданского судоходства и полётов авиации района обеспечили корабли и суда группировки Войск и Сил на северо-востоке России.

Справочно: «Красноярск» – второй атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Ясень-М», построен на судостроительном заводе «Севмаш». В декабре 2023 года «Красноярск» был принят в состав ВМФ России. В сентябре 2024 года экипаж АПЛ прибыл в пункт базирования на Камчатку, совершив межфлотский переход приполюсными маршрутами Северного морского пути.

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