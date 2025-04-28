28.04.2025 (09:00)

Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по разминированию районов Херсонской области

На левом берегу Днепра в инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и различных районов Херсонской области для оказания помощи мирному населению.

Саперами проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. В том числе – противопехотных и противотанковых мин, установленных украинскими боевиками. Отдельные районы подверглись минированию украинскими националистами при помощи гексакоптера «Баба-Яга».

В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте методом подрыва накладным зарядом.

Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» проводят как сплошное разминирование, обследуя каждый метр территории, так и оказывают адресную помощь в соответствии с заявками местных администраций.

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