28.04.2025 (08:00)

Артиллеристы-десантники Ивановского соединения ВДВ поддерживают наших штурмовиков в районе Часов Яра ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы-десантники Ивановского соединения ВДВ поддерживают наших штурмовиков в районе Часов Яра ДНР

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Часова Яра ДНР.

Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности. Получив разведданные о сосредоточении живой силы ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами по целям.

Контроль уничтожения целей, корректировку огня и передачу координат местоположения ВСУ осуществляли расчёты БпЛА разведывательного подразделения.

Высокий профессионализм и слаженность действий расчета РСЗО «Град» ВДВ позволили нанести существенный урон противнику и поддержать продвижение наших войск. Накрывая огнем позиции подразделений ВСУ, артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают штурмовые группы.

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