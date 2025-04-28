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28.04.2025 (08:00)

Артиллеристы-десантники Ивановского соединения ВДВ поддерживают наших штурмовиков в районе Часов Яра ДНР

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Часова Яра ДНР.

Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности. Получив разведданные о сосредоточении живой силы ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами по целям.

Контроль уничтожения целей, корректировку огня и передачу координат местоположения ВСУ осуществляли расчёты БпЛА разведывательного подразделения.

Высокий профессионализм и слаженность действий расчета РСЗО «Град» ВДВ позволили нанести существенный урон противнику и поддержать продвижение наших войск. Накрывая огнем позиции подразделений ВСУ, артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают штурмовые группы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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