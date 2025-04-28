28.04.2025 (07:30)

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты, бронетехнику и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты, бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» Варшавской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллерийские расчеты выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

В этот раз расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты, бронетехнику и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции.

Объективный контроль, полученный с БпЛА в режиме реального времени, позволил убедиться в уничтожении всех выявленных целей.

На кадрах расчёт самоходной гаубицы «Мста-С», получив координаты целей, оперативно подготовил орудие к бою и приступили к выполнению поставленной задачи. Беглым огнем из 152 мм пушки с применением осколочно-фугасного снаряда с увеличенной дальностью действия, был уничтожен минометный расчет противника. Успешно выполнив задачу, военнослужащие оперативно замаскировали самоходную установку и покинули огневую позицию.

Благодаря слаженным действиям данного расчета с начала текущего года было уничтожено более 30 разнохарактерных целей таких, как склады боеприпасов, кочующие артиллерийские установки западного производства, тяжелая и легкобронированная техника, а также площадки взлета БЛА и пункты управления дронами ВСУ.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции с самого начала СВО. Артиллеристы не раз были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.

Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчёта, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

Для противодействия БпЛА противника в районах размещения боевых орудий установлены посты воздушного наблюдения, которые оборудованы системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средствами огневого поражения. Для эффективного уничтожения целей в ночное время, вооружение военнослужащих оснащено тепловизорами и приборами ночного видения.

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