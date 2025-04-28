28.04.2025 (07:00)

Экипаж Ми-28нм группировки войск «Юг» поразил живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж Ми-28нм группировки войск «Юг» поразил живую силу ВСУ

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам.

«Принимаю участие в специальной военной операции практически с ее начала, с марта 22 года. Свою профессию выбрал я не случайно, так как являюсь сыном военнослужащего. Отец у меня прослужил практически всю жизнь. Прошел две войны. Служил он в Майкопской 131-й бригаде. Так же у меня старший брат тоже является военнослужащим. На примере боевой техники, такой как Ми-28нм, могу сказать, что техника более модернизированная, благодаря чему выполняет поставленные задачи без проблем, так как у нее модернизирован такой комплекс, как БКО, который позволяет в более большом радиусе уничтожать направленные цели. Также обновленный прицельно-навигационный комплекс, который позволяет поражать цель на дальних расстояниях. Могу сказать одно, что победа будет за нами. Хочу передать всем боевым братьям, которые выполняют специальные задачи, держитесь. Мы все сделаем, мы делаем правое дело! Победа будет за нами! Передаю привет всей Республике Адыгея, городу Майкопу, всем родным, близким. И хотел бы передать огромный привет своему сыну. Папа скоро приедет!», - старший техник вертолета Ми-28нм Руслан.

По докладу разведки цель была поражена.

После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

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