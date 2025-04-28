28.04.2025 (06:30)

Артиллеристы танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил миномет ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) была выявлена замаскированная позиция минометного расчета ВСУ, мешавшего продвижению наших штурмовых групп.

Получив координаты, артиллеристы навели орудие на указанный квадрат и приступили к огневому поражению противника серией выстрелов 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами.

Корректировка огня и контроль поражения цели в режиме реального времени вели операторы разведывательных БпЛА. Расчет буксируемой гаубицы Д-30 успешно поразил противника с расстояния свыше 15 км. После выполнения боевой задачи расчет оперативно укрылся в заранее подготовленном блиндаже.

Артиллерийские расчеты танкового соединения группировки войск «Центр» выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, объектов военной инфраструктуры и военной техники противника. Кроме того, успешное поражение противника артиллеристами способствует стремительному продвижению штурмовых подразделений и заставляет противника все чаще обращаться в бегство.

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