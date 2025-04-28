28.04.2025 (06:00)

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт дислокации ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт дислокации ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Военнослужащие экипажа танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожили пункт дислокации ВСУ, оборудованный в одном из строений на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Получив координаты цели от расчётов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), экипаж танка прибыл на заранее подготовленную огневую позицию. Танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 км уничтожили замаскированный пункт дислокации противника, полностью разрушив здание с находившимися в нём военнослужащими ВСУ.

Стрельба выполнялась с корректировкой и контролем попаданий операторами расчёта беспилотника, что позволило оперативно отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов. Огонь «полупрямой наводкой» с постоянной корректировкой расчётами БЛА позволяет танкистам наносить урон противнику минимальным количеством выстрелов, оставаясь незамеченным для его контрбатарейных средств и средств воздушной разведки.

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