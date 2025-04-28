28.04.2025 (05:30)

Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают разминировать освобожденные населенные пункты Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают разминировать освобожденные населенные пункты Курской области

Специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий.

Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ оставили после себя мины на неизвлекаемость.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности.

Шаг за шагом сапёры прочёсывают всю территорию, чтобы понять, где конкретно могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них на поверхности, некоторые могут быть глубоко под землёй. Поэтому надо быть очень осторожным. Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, сапёры укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его.

Саперы группировки войск «Север» ежедневно выполняют боевые задачи по инженерной разведке местности, обнаружению и уничтожения мин ВСУ в освобождённых населенных пунктах Курской области. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее очистить территории населённых пунктов от мин и неразорвавшихся снарядов.

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