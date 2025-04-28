28.04.2025 (08:30)
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили огневую точку и пункт управления БпЛА ВСУ
Артиллеристы 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск уничтожили укреплённую огневую точку и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
Позиции противника были обнаружены при помощи разведывательного беспилотника наших войск в районе населенного пункта Григоровка. После получения координат от воздушной разведки, артиллерийские расчёты 152-мм пушек "Гиацинт-Б" серией точных выстрелов уничтожили укреплённую огневую точку ВСУ и пункт управления БпЛА.
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