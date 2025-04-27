27.04.2025 (22:00)

Моряки-подводники и ветераны Тихоокеанского флота провели субботник на мемориале братской могилы экипажа подводной лодки «С-178»

На Морском кладбище Владивостока у братской могилы членов экипажа погибшей подводной лодки «С-178» состоялся субботник по наведению порядка и приведению мемориала в надлежащее состояние. Субботник проведён по инициативе и участии военнослужащих соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил, ветеранов флота и юнармейцев при поддержке администрации Первомайского района города.

Активисты убрали прошлогоднюю листву и траву, провели покраску и восстановление элементов мемориала, а также другие необходимые работы.

Среди ветеранов, участвующих в субботнике, были непосредственные участники спасения экипажа – водолазы-спасатели с подводной лодки «Ленок». После проведения субботника, участники акции почтили память погибших подводников подводной лодки «С-178» возложив к братской могиле цветы.

Справочно:

Дизельная средняя подводная лодка С-178 проекта 613В погибла 21 октября 1981 года в результате столкновения с РФС «Рефрижератор-13». В день катастрофы подводная лодка под командованием капитана 3-го ранга Маранго В. А. возвращалась в базу после двухдневного выхода в море. На фоне береговых огней Владивостока и стоящих на рейде судов, огни РФС-13 с мостика подводной лодки заметили, когда судно было очень близко. В 19 часов 45 минут «Рефрижератор-13» ударил С-178 в левый борт в районе 6 отсека. Через образовавшуюся пробоину отсек был затоплен в течение 15-20 секунд. Лодка получила сильный крен. Примерно через 40 секунд после столкновения С-178, принявшая около 130 тонн воды, потеряла плавучесть и ушла под воду, затонув на глубине 31 метр. Спасательные работы по поднятию экипажа проводились в течение нескольких дней. Всего в ходе аварии погибло 32 человека.

Памятник экипажу подводной лодки «С-178» создан по инициативе подводников и установлен на Морском кладбище города Владивостока у места захоронения погибших подводников. Он открыт в 1982 году. Монумент представляет собой металлическое ограждение боевой рубки подводной лодки типа «С», водруженной на гранитный постамент. В братской могиле захоронено 16 моряков-подводников.

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