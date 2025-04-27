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27.04.2025 (21:00)

Юнармейцы Северного флота приняли участие в акции «Письмо солдату»

В рамках акции «Письмо солдату», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы военного гарнизона морских авиаторов Северного флота Сафоново написали письма для участников специальной военной операции.

В письмах юнармейцы выразили свою благодарность нашим бойцам за их мужество и отвагу и пожелали скорейшего возвращения домой.

Проводимая акция направлена на поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, и поднятие их боевого духа.

Письма будут направлены в воинские части, принимающие участие в специальной военной операции, и в Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в городе Североморске для военнослужащих, проходящих лечение.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Юнармия
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