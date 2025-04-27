27.04.2025 (16:30)

В Главном храме ВС РФ состоялся IV-й Пасхальный Хоровой собор



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Главном храме ВС РФ состоялся IV-й Пасхальный Хоровой собор

В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье состоялся IV-й Пасхальный Хоровой собор, который объединил семь гражданских и военных хоровых коллективов, более 250 певчих и свыше 2 тысяч зрителей, среди которых военнослужащие - участники специальной военной операции, члены их семей и прихожане храма.

Мастера хорового искусства собрались под сводами храма для того, чтобы подарить зрителям радость и незабываемые эмоции в праздничную Пасхальную неделю.

Это традиционное событие призвано приобщить участников и гостей к многовековым традициям Православия и русской духовной музыкальной культуры, а также обратиться к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.

Перед началом мероприятия певчих и прихожан храма благословил Ключарь Главного Храма ВС РФ протоиерей Александр Солдатенков.

В IV Пасхальном Хоровом соборе приняли участие ансамбль песни и пляски Черноморского флота, ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации имени князя Александра Невского, хор Сретенской духовной академии, сводный хор храмов города Мариуполя, Донецкой епархии, камерный хор «Нижний Новгород», хоровой коллектив Детской музыкальной школы Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Каждый певчий коллектив акапельно исполнил произведения христианской духовной музыки и другие произведения.

Приветственное слово заместителя Министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерала армии Виктора Горемыкина к гостям и участникам IV-го Пасхального Хорового собора зачитал директор Департамента культуры МО РФ Артем Горный.

«Развитие хорового искусства - это важная часть сохранения нашей духовной культуры. Именно церковные музыкальные произведения позволяют нам соприкоснуться с богатейшим наследием предков, почувствовать связь времен и укрепиться в вере. Сегодня особенно важно помнить традиционных ценностях, которые являются опорой нашей духовной жизни. Это любовь к ближнему, милосердие, сострадание, верность семье и Отечеству. Сохраняя эти ценности, мы сохраняем свою идентичность, - сказано в приветствии.

«В эти дни, когда мы отмечаем светлый и радостный праздник Пасхи, наши мысли обращены и к тем, кто стоит на защите нашей Отчизны. Мы помним и молимся за наших защитников, участвующих специальной военной операции. Их мужество и самоотверженность - пример истинного патриотизма и любви к своему Отечеству» – сказано в приветствии Виктора Горемыкина к участникам Хорового собора.

Директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный вручил почётные дипломы певчим коллективам, принимавшим участие в Пасхальном Хоровом соборе.

За заслуги, проявленные при духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации ряд руководителей и солистов творческих коллективов награждены медалью Министерства обороны Российской Федерации «За веру и служение Отечеству».

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