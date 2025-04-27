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27.04.2025 (18:00)

Юнармейцы ЮВО в Армении приняли участие в акции «Верни герою имя»

В Армении юнармейцы приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя». Ребята совместно с военнослужащими военной базы Южного военного округа навели порядок у памятников, посвящённой Великой Отечественной войне.

За время акции участники приведут в порядок обелиски и мемориалы защитникам Отечества и воинские захоронения, также спланировано проведение уроков мужества в образовательных организациях Министерства обороны на территории Армении, написание поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим-участникам специальной военной операции.

Юнармейское движение в Армении пользуется большой популярностью у школьников. Его активисты участвуют в военно-спортивных соревнованиях, патриотических мероприятиях, посещают специальные смены во Всероссийских детских центрах.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Юнармия
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