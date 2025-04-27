27.04.2025 (19:00)

Эксперты из разных городов России провели лекции для участниц конференции «Черноморская Звезда» в Севастополе

Сегодня в Севастополе на площадке Драматического театра им. Б.А.Лавренёва Черноморского флота при поддержке командования Черноморского флота, Правительства города Севастополя и Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ, прошла третья женская образовательная конференция «Черноморская Звезда».

Проект объединяет жительниц Севастополя и Крыма – жен военнослужащих и участников специальной военной операции, женщин военнослужащих в единое сообщество с образовательной и вдохновляющей целью собственной реализации. В этом году для участниц выступили эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Севастополя.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к гостям обратились заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе Вячеслав Витольд, представители органов исполнительной и законодательной власти и организатор конференции «Черноморская Звезда» Елена Романова.

Заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Вячеслав Витольд поздравил девушек с началом конференции и пожелал весеннего настроения, отдыха, чтобы каждая участница ушла домой наполненная, нашедшая новые идеи для хобби и работы.

Открывая конференцию, ее организатор Елена Романова поблагодарила всех участниц и спикеров за активное взаимодействие. «Мы стараемся, чтобы «Черноморская звезда» максимально отражала интересы и потребности женщин нашего южного региона. В программе конференции – от тем о здоровье в условиях мягкого климата до лекций о горных прогулках, моде в морском городе и сохранении семейных традиций. Мы активно вовлекаем местных спикеров, мастеров и экспертов. Особая гордость проекта - модное дефиле, в котором участвуют жены военнослужащих и участников СВО. Это наша авторская инициатива, ставшая доброй традицией и ярким акцентом программы», – подчеркнула Елена Романова.

Участие в конференции приняли порядка 450 девушек из Севастополя, Симферополя, Евпатории, Сак, Красногвардейского, Новофедоровки и небольших населенных пунктов Крыма. Для них 12 приглашенных преподавателей на волонтерских началах провели лекции на значимые темы, начиная от здоровья, семейной психологии и заканчивая горным туризмом и виноделием в Крыму.

Кроме лекций на протяжении дня для участниц в холле театра была организована фотозона в античном стиле и ярмарка местных умельцев, специалисты фонда «Защитники Отечества» и Центра занятости города Севастополя консультировали по своим программам, а за отдельным столом можно было подписать и отправить почтовые открытки с изображениями от 7 региональных художников.

Во время завершающей концертной программы жены военнослужащих продемонстрировали модную коллекцию одежды для прогулок в морском городе.

Отдельное внимание привлекла выставка детских коллажей о морских традициях семей военнослужащих. Посмотреть работы можно в фойе театра можно и после конференции.

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