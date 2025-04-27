27.04.2025 (17:00)

Военные полицейские ЦВО поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Днём Победы в Челябинской области

Военнослужащие военной комендатуры города Чебаркуль в преддверии Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне навестили жительницу блокадного Ленинграда Лидию Григорьевну Обраскову и ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Фёдоровича Киселёва с наступающим праздником.

В ходе мероприятия совместно с военным оркестром гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) для Лидии Григорьевны и Александра Фёдоровича был организован небольшой концерт, во время которого были исполнены песни военных и послевоенных лет. Затем военнослужащие вручили представителям поколения победителей памятный подарок и поздравительный адрес, поблагодарили их за неоценимый вклад в победы в годы войны и поздравили с приближающимся праздником.

Несмотря на почтенный возраст оба ветерана помнят о войне в мельчайших подробностях, о том, как страна переходила на военные рельсы, а после победного мая сорок пятого года возвращалась к мирной жизни. Александр Киселёв и Лидия Обраскова поблагодарили военнослужащих за внимание к старшему поколению, пожелали мирного неба и успехов в служебной и боевой деятельности.

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