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27.04.2025 (17:00)

Военные полицейские ЦВО поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Днём Победы в Челябинской области

Военнослужащие военной комендатуры города Чебаркуль в преддверии Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне навестили жительницу блокадного Ленинграда Лидию Григорьевну Обраскову и ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Фёдоровича Киселёва с наступающим праздником. 

В ходе мероприятия совместно с военным оркестром гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) для Лидии Григорьевны и Александра Фёдоровича был организован небольшой концерт, во время которого были исполнены песни военных и послевоенных лет. Затем военнослужащие вручили представителям поколения победителей памятный подарок и поздравительный адрес, поблагодарили их за неоценимый вклад в победы в годы войны и поздравили с приближающимся праздником.

Несмотря на почтенный возраст оба ветерана помнят о войне в мельчайших подробностях, о том, как страна переходила на военные рельсы, а после победного мая сорок пятого года возвращалась к мирной жизни. Александр Киселёв и Лидия Обраскова поблагодарили военнослужащих за внимание к старшему поколению, пожелали мирного неба и успехов в служебной и боевой деятельности.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция
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