27.04.2025 (16:00)

Военные полицейские ЦВО стали почётными гостями на церемонии открытия «Парты героя» в Саратове

Военнослужащие военной комендатуры Саратова стали почётными гостями на торжественной церемонии открытии «Парты героя», посвящённой Герою Российской Федерации Александру Александровичу Аксенову в муниципальном автономном учреждении «Прогимназия Кристаллик». Мероприятие прошло в преддверии Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятия военнослужащие, родные и близкие героя, а также школьники и представители органов власти почтили минутой молчания память павшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции (СВО), после чего «Парта героя» была открыта. Участники церемонии также возложили цветы к фотографии военнослужащего в знак уважения к его подвигу.

«Парта героя» - установлена во многих школах России. На ней изображены фотографии Героев Советского Союза и Российской Федерации, а также советских и российских военнослужащих, отличившихся при выполнении задач по защите Родины. Также рядом с портретом защитников Отечества указана их краткая биография и информация о подвиге военнослужащих. За такой партой традиционно сидят исключительно отличники учёбы и активисты школы.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодёжи, побуждение молодого поколения к изучению истории.

Справочно:

Александр Александрович Аксёнов (1984, Саратов — 17 сентября 2022, под Волновахой, Донецкая область, Украина) — российский военнослужащий, подполковник, заместитель командира 18-й бригады армейской авиации 11-й Краснознамённой армия ВВС и ПВО. Герой России (2022; посмертно). С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения участвовал в Специальной военной операции. Командир специальной боевой вертолётной группы, он лично руководил подготовкой экипажей, грамотно организовывал выполнение боевых задач личным составом, успешно выполнял задачи по уничтожению особо важных целей: за время участия в операции совершил 317 боевых вылетов, в ходе которых уничтожил 139 опорных пунктов, 27 танков, 14 боевых машин пехоты, 18 бронетранспортёров и более 500 военнослужащих ВСУ. Боевые товарищи прозвали его «Уничтожителем танков». 17 сентября 2022 года подполковник А. Аксёнов совершал вылет на вертолёте Ка-52 в качестве ведущего авиационной группы в Пологовском районе Запорожской области. В ходе рейда он уничтожил несколько единиц бронетехники, однако в районе села Балочки на сверхмалой высоте был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук». От попадания ракеты вертолёт взорвался в воздухе и потерпел крушение, экипаж погиб.

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