27.04.2025 (15:00)

Юнармейцы Кузбасса встретились с ветеранами СВО в рамках проекта «Разговор с героями»

Участники юнармейского движения Кемеровской области встретились с ветеранами специальной военной операции (СВО) в рамках проекта «Разговор с героями».

Мероприятие прошло в музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва и в нем приняли участие участники специальной военной операции кавалеры Орденов Мужества – Антон Чувашов и Руслан Журбенко. В ходе встречи военнослужащие поделились историями о судьбах сослуживцев и семейных узах, о том, как поддерживается моральный дух воинов и воспитывается патриотизм. Герои отметили особую роль в поддержании боевого духа письмами и посылками, которые школьники направляют военнослужащим.

Кроме того, в холле театра были организованы образовательные локации Мобильного Дома Юнармии, где все желающие смогли узнать о современном и историческом оружии времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., военной журналистике, управлении беспилотными летательными аппаратами и научиться основам тактической медицины. А также погрузиться в атмосферу военно-патриотического направления с помощью VR-очков.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждению школьников к изучению истории Российской Федерации.

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