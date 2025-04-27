27.04.2025 (14:00)

Юнармейцы Иркутской области приняли участие в региональном этапе Спартакиады молодежи России допризывного возраста

Участники юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Иркутской области приняли участие в региональном этапе Спартакиады молодежи России допризывного возраста, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие 11 команд из Ангарска, Свирска, Зимы, Усолья-Сибирского, Братска, Тулуна, Слюдянского, Зиминского, Черемховского, Братского, Эхирит-Булагатского районов.

В соревновательную программу спартакиады были включены военная и физическая подготовка. Участники соревновались стрельбе из положения сидя из пневматической винтовки, неполной сборке-разборке автомата и строевой подготовке, а также в беге на 60 метров, подтягивании, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине.

«Тулунская команда «ОлимпИЯ», победившая на соревнованиях, поедет защищать честь Иркутской области на Спартакиаде молодежи России допризывного возраста, которая с 1 по 10 июля будет проходить в Волгограде», - уточнил председатель регионального отделения ДОСААФ России Алексей Лысков.

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