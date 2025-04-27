27.04.2025 (13:00)

В Калининграде открылся выставочный проект, посвященный морским десантам на Балтийской море

В Музея Мирового океана в Калининграде состоялось открытие выставки «Морской десант. Берег Балтики.1941-1945», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка развернута у подводной лодки Б-413 и на двух этажах павильона Военно-морского центра. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители командования Балтийским флотом, военнослужащие флота, представители Музея мирового океана, кадеты, юнармейцы, жители и гости столицы Янтарного края.

Выставка рассказывает о малоизвестных эпизодах совместных действий частей армии и флота на начальном и завершающем этапах Великой Отечественной войны – высадке морских десантов в Петергофе у парка Александрия в октябре 1941 года и на косе Фрише-Нерунг в Восточной Пруссии (ныне – Балтийская коса, Калининградская область) в апреле 1945 года. Концепция проекта состоит в отражении исторической взаимосвязи между военными операциями на разных берегах Балтики, героизма морских десантников, проявленного при борьбе с врагом, в сохранении памяти о тех событиях и преемственности поколений.

В реализации проекта принимали участие Музей мирового океана, Балтийский флот, Российское военно-историческое общество, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, парково-музейный комплекс «Старый Люнет», Музей героев нового времени Z, государственный музей-заповедник «Петергоф».

Для выставки были подобраны уникальные экспонаты: личные вещи командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Трибуца, форма, награды и документы участников штурма косы. В витринах представлены модели бронекатеров, тральщиков и автомобилей-амфибий, с которых осуществлялась высадка. Значимое место в экспозиции заняли работы фотокорреспондентов Леонида Коровина и Аркадия Шайхета, непосредственных участников событий. Отдельным блоком представлена тема профессиональной подготовки российских морских пехотинцев, их экипировка и вооружение, основные средства высадки от барж и катеров до десантных кораблей.

Специально для выставки была создана мультимедийная инсталляция «Штурм косы Фрише-Нерунг», которая в графической форме рассказывает о ходе операции и ее главных участниках. А калининградский художник Евгений Машковский написал картину «Подвиг экипажа торпедного катера 802. 26 апреля 1945 года».

Перед открытием выставки представители Балтийского флота приняли участие в научно-практической конференции «Морской десант. Война на море», основной темой которой стали морские десанты на Балтийском море в ходе Великой Отечественной войны. Также на пленарном заседании обсуждались актуальные проблемы военно-морской истории; героизм воинов-моряков в ходе СВО; отражение военной тематики в музейной практике; военно-историческое наследие России; содействие военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

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