27.04.2025 (12:30)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Юнаковка, Пролетарское, Новодмитровка и Садки Сумской области.

Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, четырнадцать автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-Узловой Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Константиновка, Катериновка, Алексеево-Дружковка, Белая Гора, Малиновка, Дылеевка, Плещеевка, Яблоновка и Ильиновка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Богдановка, Удачное, Ульяновка, Новоэкономическое и Котляровка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка Запорожской области и Казацкое Херсонской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе, с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 945 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 064 танка и других боевых бронированных машины, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34654 единицы специальной военной автомобильной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице