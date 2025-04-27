27.04.2025 (10:00)

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа прошёл «День открытых дверей»

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) прошел «День открытых дверей» для детей, сирот, учащихся среднеобразовательных школ и юнармейцев Дальнего Востока.

В рамках мероприятий детям провели экскурсию в столовую, где питаются военнослужащие и офицеры. Там их напоили чаем и накормили едой, которой питаются военнослужащие. Также дети посетили места размещения военнослужащих и познакомились с их бытом.

Помимо этого, для ребят был организован статический показ стрелкового оружия, снаряжения и экипировки. Дети с интересом слушали военнослужащих и рассматривали представленные экспонаты. Желающие смогли примерить на себе снаряжение и подержать оружие в руках.

Затем были организованы экскурсии по музеям Боевой славы соединений и воинских частей, где военнослужащие рассказали про боевой путь своих подразделений и их славные традиции. Каждый музей по-своему уникален, в них хранится память о защитниках, которые несмотря ни на что выстояли перед натиском врага в тяжелое для страны время. Среди экспонатов представлены фотографии, картины, книги, исторические письма, записки, стихи и песни, военная форма одежды, медали, кубки и многое другое.

В завершении дня ряд воинских частей организовали военизированные эстафеты. Ребята всех возрастов приняли участие в перетягивании каната, преодолели полосу препятствий, соревновались в метании гранат и оказании медицинской помощи.

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