27.04.2025 (12:00)

В Приморском крае прошел смотр-конкурс «Красив в строю, силен в бою» среди юнармейцев

В преддверии мероприятий, посвященных празднованию 80-летию победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы Приморского края приняли участие в смотр-конкурсе «Красив в строю, силен в бою».

Традиционно мероприятие началось с торжественного исполнения гимна Российской Федерации под развивающийся триколор государства.

Затем знаменная группа внесла знамя России и знамя Победы, и флаг юнармии, ведь смотр проводился накануне юбилейной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и потому имел огромное патриотическое значение.

Минутой молчания почтили участники мероприятия наших соотечественников, погибших при исполнении воинского долга. А затем все отряды – участники смотра-конкурса, демонстрировали свои навыки в построении, умении перестраиваться и приветствовать, выполнять повороты на месте, двигаться строевым шагом, исполнять строевую песню, действовать по команде – все, чему они научились за этот учебный год.

Их оценивали представители военного комиссариата, городского Совета ветеранов и местного отделения общественной организации «Боевое братство».

По итогам конкурса победителем в младшей возрастной группе стал отряд «Монолит» образовательного центра «Гармония», на 2 месте - отряд им Ю. Орленко образовательного центра «Вектор», на третьем - отряд «Феникс».

В старшей возрастной группе лучшим также был отряд ОЦ «Гармония», на втором месте - юнармейцы ОЦ «Сапсан», на третьем - ребята ОЦ «Вектор».

Лучшим командиром была названа Полина Гончарук отряд «Адмирал» ОЦ «Гармония».

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