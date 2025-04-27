27.04.2025 (11:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО вместе с юнармейцами навестили ветеранов Великой Отечественной войны

Накануне празднования 80-ой годовщины Победы военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) совместно с юнармейцами гимназии № 1 города Белогорска поздравили ветеранов Великой Отечественной войны - Бачурину Анну Никитичну, ей 92 года, она вдова ветерана, 76-летнего Носова Владимира Григорьевича, Бронникову Валентину Егоровну, ей 94 года, она узник фашистского лагеря (на фото) и Нестеренко Зинаиду Григорьевну, она труженик тыла, ей 94 года.

Во время посещения они пожелали ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и сказали «Спасибо» за мирное небо над головой. Вместе с ветеранами военнослужащие и юнармейцы побеседовали за кружкой чая, и услышали личные истории участников Великой Отечественной войны.

«Спасибо за Победу!» – эти слова значат очень много для тех, кто подарил нам будущее. Хорошо, что традиции памяти и благодарности продолжаются», - отметил участник встречи старший лейтенант Павел Стариков.

Такие акции не только сохраняют память о подвиге старшего поколения, но и воспитывают патриотизм у молодежи. Ветераны получают заслуженные слова благодарности за их мужество и героизм, а молодое поколение осознаёт ценность мирного неба над головой.

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